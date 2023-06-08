Atama bekleyen İngilizce öğretmeni, inşaatın 22. katından yük asansörü ile düştü

Çelik'in yanındaki iş arkadaşı Şaban Koç ise son anda balkona atlayarak kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KPSS'den yeterli puan alamayınca atanamayan ve özel okulda çalıştıktan sonra işsiz kalan Orhan Çelik, inşaatlarda boyacılık yapmaya başladı.

Çelik, 27 katlı inşaatın 22. katının dış kısmında çalışırken yük asansörü ile birlikte aşağıya düştü. Bu sırada yük asansöründe bulunan işçilerden Şaban Koç (38) ise kendini son anda balkona attı. Balkonun kenarından tutunarak ayakları boşlukta askıda kalan Koç, diğer işçiler tarafından kurtarıldı.

22. kattan asansörle birlikte yere düşen 1 çocuk babası Orhan Çelik ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Şaban Koç ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Orhan Çelik'in memleketi Afyon'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.