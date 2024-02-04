Atama bekleyen öğretmenler eylemde. 'Mülakatsız atama talep ediyoruz'

Atama bekleyen öğretmenler, bugün Ankara Ulus Meydanı’nda eylem düzenledi. Taleplerinin başında mülakatsız 100 bin öğretmen ataması vardı.

Erzincan’dan geldiğini belirten ücretli öğretmen, “Sınava girmemizin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hâlâ bir atama takvimi gelmiş değil. Biz mağduruz. Bu kış günü, bu soğukta ülkenin dört bir yanından çıktık, geldik. Ben Erzincan’dan geldim; Van’dan gelen var, Ağrı’dan gelen var, Tekirdağ’dan gelen var. Ben şu anda ücretli öğretmenlik yapıyorum. 14 saat derse giriyorum, alacağım para ayda 7 bin 500 TL, sigorta yarım. İlk defa ücretli öğretmenlik yapmak zorunda kaldım. Eğer devletimizin öğretmen ihtiyacı varsa bunu ücretli öğretmenle değil; KPSS ile, liyakatle, atama yaparak karşılaması gerekiyor” diye konuştu.

“ÖNLÜKLERİMİZ ÇÜRÜMÜŞ DURUMDA”

Önlüğüyle eyleme katılan bir öğretmen şunları kaydetti:

“Bugün buradayız, bütün öğretmenler atanmak için bekliyoruz. Çok uzun süredir çalıştık çabaladık ama elimize geçen hiçbir şey yok. Şu önlüklerimiz şu an çürümüş durumda. Gerçekten bu zamana kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını artık almak istiyoruz. Lütfen diyoruz, mülakatsız 100 bin atama istiyoruz. Hepimiz buradayız, bütün milletimizden desteklerini bekliyoruz.”

“EŞİM 3 SENEDİR 80’İN ÜSTÜNDE PUAN ALIYOR AMA ATANAMIYOR”

Öğretmen eşi için eylem alanında olan, iki çocuk babası vatandaş şu ifadelere yer verdi:

“100 bin atama için buradayız. Milli Eğitim Bakanı üç defadır söz veriyor. ‘Ekimde kontenjan açıklanacak’ dedi, açıklanmadı. ‘Şubat ayına atama yetişecek’ dediler, yine yetişmedi. 3 dönemdir üst üste yüksek puanlarla evde kalıyoruz. Öğretmen eşiyim. Eşim 80 puan aldı, 3 senedir üst üste 80’in üstünde puan alıyor. Ama bir türlü ataması olmuyor, iki tane çocuğumla buradayım.”

“MÜLAKATSIZ ATAMA TALEP EDİYORUZ”

Yeni mezun öğretmen ise taleplerini şöyle dile getirdi:

“İstanbul’dan geldik. Mülakatsız atama talep ediyoruz. Ekim, kasım, aralık, şubat derken takvim çok uzadı. Bu takvimin seçimden önce yetkili merciler tarafından, özellikle Cumhurbaşkanımız tarafından karşılanmasını istiyoruz. 100 bin haktır, mülakata hayır. 2023 mezunuyum, KPSS-P12 puanım 80, 1586’ncı sıradayım, rehberlik branşındayım, atanamıyorum. Buraya hakkımızı savunmaya geldik.”

15 yıldır özel sektörde çalışan öğretmen, eylemde taleplerini şöyle belirtti:

“Biz, atama talep ediyoruz artık. Ekim sonu açıklanacağı söylendi takvimin. Fakat halen açıklanmadı. Ben ikinci lisans eğitimimi tamamladım. Artık 2024 KPSS de geliyor, 4 ay kaldı. Kontenjana göre yolumuzu çizeceğiz ama henüz ortada saydam bir durum, şeffaf bir takvim yok. Neyi beklediğimizi, ne zaman açıklanacağını bilmiyoruz. Artık Sayın Bakanımızdan bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. O yüzden buradayım. Ben 15 yıldır özel sektörde çalışıyorum, artık atanmak istiyorum. Puanımı aldım. Bu belirsizlik sonlansın istiyorum açıkçası.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN: 7 BİN 500 TL MAAŞ ALACAĞIM

Öğretmenlerin eylemine destek olmak adına alanda bulunan bir öğretmenlik bölümü öğrencisi ise şöyle konuştu:

“Ben öğrenciyim, öğretmenlere destek için geldim. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. 100 bin atama hakkımız.”

Erzincan’dan eyleme katılmak için gelen ücretli öğretmen ise şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçim öncesinde kamuda mülakatın kalkacağını söyledi. Aynı zamanda seçim öncesi AKP'nin reklam filmine baktığımız zaman bir sınıf dolusu öğrenci ve ders anlatan öğretmen, üstünde de mülakatın kaldırılacağını deklare ediliğini görebiliriz. Aynı zamanda dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bundan sonra öğretmen atamalarında mülakat olmayacağını ve bir hafta gibi kısa bir süre içinde öğretmenlerin atanacağını söyledi.

Ancak bugün geldiğimiz noktada mülakat kalkmadı. Bizim sınava girmemizin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hâlâ bir atama takvimi gelmiş değil. Biz mağduruz. Bu kış günü, bu soğukta ülkenin dört bir yanından çıktık, geldik. Ben Erzincan’dan geldim; Van’dan gelen var, Ağrı’dan gelen var, Tekirdağ’dan gelen var. Biz burada hakkımızı istiyoruz, atama takvimini istiyoruz ve kesinlikle mülakatsız bir şekilde istiyoruz. Çünkü Sayın Talip Geylan’ın da söylediği gibi ‘Mülakat, adaletin katilidir ve adaletin olmadığı yerde mülakat vardır.’

Geçen sene 0,06 ile kaçırdım, yuvarlama usulüyle oldu mülakat. Sayın Bakan, ‘Mülakat yüzde 100 etkiliydi, ben yüzde 50 etkili yağacağım’ diyor ancak aslında iş öyle değil. Mülakat tamamen formaliteydi geçen sene, birkaç yıldır böyle. Ancak Sayın Yusuf Tekin’in söylediği sistemde, mülakat yüzde 100 etkili olacak ve bizim KPSS puanlarımızın hiçbir önemi kalmayacak. Biz emek verdik, yıllarca çalıştık. KPSS sınavına giren öğretmen sayısı 600 bin, verecekleri atama ortalama 40 bin civarı. Bunu matematiğe döktüğünüz zaman sınava giren her 10 öğretmenden 1 kişi bile atanamıyor. Hal böyleyken bir de üstüne ‘Mülakat gibi mülakat yapacağım’ denmesi, bizi gerçekten çok tedirgin ediyor.

Biz hayallerimizden, hayatlarımızdan feragat ettik. Ben 30 yaşındayım. Burada 33 yaşında, 40 yaşında öğretmen var hâlâ atama bekliyorlar. Bu insanlar yıllarını vermiş, KPSS’de bir başarı elde etmiş, atanmayı bekliyorlar, yuva kurmak istiyorlar herkesin bir derdi var. Hakkımızı istiyoruz. Ben şu anda ücretli öğretmenlik yapıyorum. 14 saat derse giriyorum, alacağım para ayda 7 bin 500 TL, sigorta yarım. İlk defa ücretli öğretmenlik yapmak zorunda kaldım. Eğer devletimizin öğretmen ihtiyacı varsa bunu ücretli öğretmenle değil; KPSS ile, liyakatle, atama yaparak karşılaması gerekiyor.”