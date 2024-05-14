Ata'nın Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk Bayrağı Bolu'ya ulaştı

Bolulu bisikletçiler, emanetleri Karabük’e teslim etmek üzere yola çıktı.

Atatürk’ün Selanik’teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde sporcular tarafından Bolu Dağı’nı aşarak Bolu’ya ulaştırıldı.

Düzce il sınırında teslim alınan toprak ve bayrak, Bolulu bisikletçiler tarafından Karabük’e götürülmek üzere teslim alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle bisikletçileri Karabük’e uğurladı.