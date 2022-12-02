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Ataşehir belediyesi önünde işçi eylemi

Ataşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler sözleşme farklarının 5 aydır ödenmediğini belirterek belediye önünde eylem yaptı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 23:34
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Ataşehir belediyesi önünde işçi eylemi

Ataşehir belediyesi önünde işçi eylemi
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(DHA)- Ataşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, sözleşme farklarının ödenmediğini belirterek belediye önünde toplandı. Haklarının isteyen işçiler, ödemeyi yapmayan belediyeye tepki gösterdi.

İşçiler adına konuşan Genel İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Özer Değirmenci, "Yaptığımız toplu sözleşmede 5 aylık geriye dönüklerimiz var. Ayın 30’unda toplu sözleşmeyle taahhüt altına almıştık. 30'unda öden Ücretlerimizi ödemedikleri için arkadaşlarımızla karar aldık ve iş bıraktık.

Ücretlerimiz ödenene kadar iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenince işimizin başına gideceğiz. Ataşehir Belediyesi’nde 2 bin 200 işçi var. 2 bin 200 işçinin geçen ay ayın 15’inde almamız gereken maaşları da 3 taksitle aldık" dedi.

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