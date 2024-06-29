Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga

Asker eğlencesinde birbirine girdi

Tartışma, polis ekiplerinin olaya müdahalesiyle sona erdi.

Olay, Ataşehir ilçesinin Kayışdağı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, askere gidecek genç için düzenlenen eğlencede iki kişi arasında henüz sebebi anlaşılamayan bir tartışma baş gösterdi.

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşünce, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Polislerin araya girmesiyle tarafların kavgası yatıştırıldı ve olay, çevredeki vatandaşların cep telefonlarına kaydedildi.