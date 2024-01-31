Ataşehir'de freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı

Ataşehir'in Barbaros Mahallesi, Ezgi Sokak üzerinde freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı. Olay, saat 14.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, Hamza Öztürk hakimiyetindeki Iveco markalı 45 PY 472 plakalı kamyon, yokuşu çıktığı sırada freni patladı.

İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI, ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına çarptı, ardından da park halindeki A.A. ismindeki sürücüye ait Fiat marka 59 JE 497 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

"FRENİMİZ ÜST TARAFTA TUTMADI"

Olayda kamyonda bulunan sürücünün arkadaşı Ümit Sakallıoğlu, "Frenimiz üst tarafta tutmadı. Onlardan kaçalım derken geri geri kaydık duvara vurduk. Yaralı yok" diye konuştu.