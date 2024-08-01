Ataşehir'de İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Ataşehir'de İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu

Ataşehir'de yaşayan 38 yaşındaki İran uyruklu emlak danışmanı Elham Ghasemi, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Yaklaşık dört yıldır emlak danışmanlığı yapan ve yalnız yaşayan Elham Ghasemi, en son 28 Temmuz Pazar günü arkadaşlarıyla görüştü.

Ghasemi'den dört gündür haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz bulunan Ghasemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmada, Ghasemi'nin cansız bedeninin yanında eski eşine yazılmış bir not bulundu. Polis, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

"İran'dan akrabaları arayıp bilgi verdi"

Olayla ilgili konuşan Ayhan Tanış, "Arkadaşımın baldızı pazartesi gününden beri ulaşılamıyordu. İran'dan beni aradılar ve baldızıma ulaşamadıklarını söylediler. Adres bilgisi ve konumunu attılar. Camı açıktı, telefonla aradığımızda çalıyordu ama açan yoktu. Biz de polis ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip baktılar. Sonuç belli, intihar etmiş. Ama net olarak bilmiyoruz. Evlenip ayrılmış bir hanımefendi. Emlak şirketinde çalışan, işinde gücünde olan bir insan. 38-40 yaşlarında. Dört senedir burada yaşıyor. Notta eski eşiyle alakalı bir şeyler yazmış. Ama tercüme edemediğimiz için emniyet bakıp bizi bilgilendirecek," dedi.

Son Haberler
Gazze'de çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü duyruldu Dünya
Gazze'de çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü duyruldu
Edirne'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu tanıtılıp, hasadı yapıldı Gündem
Edirne'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu tanıtılıp, hasadı yapıldı
Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor! Ekonomi
Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor!
Elif Gökkır tur atladı Spor
Elif Gökkır tur atladı
Bodrum’da üzücü anlar: 50 metre açıldı, ters dönüp sahile vurdu Yerel Haberler
Bodrum’da üzücü anlar: 50 metre açıldı, ters dönüp sahile vurdu
Son dakika... Hamas lideri için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi Gündem
Son dakika... Hamas lideri için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi
Hagi mi Alex mi? Alex de Souza itiraf etti Spor
Hagi mi Alex mi? Alex de Souza itiraf etti