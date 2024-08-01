Ataşehir'de İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Yaklaşık dört yıldır emlak danışmanlığı yapan ve yalnız yaşayan Elham Ghasemi, en son 28 Temmuz Pazar günü arkadaşlarıyla görüştü.

Ghasemi'den dört gündür haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz bulunan Ghasemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmada, Ghasemi'nin cansız bedeninin yanında eski eşine yazılmış bir not bulundu. Polis, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

"İran'dan akrabaları arayıp bilgi verdi"

Olayla ilgili konuşan Ayhan Tanış, "Arkadaşımın baldızı pazartesi gününden beri ulaşılamıyordu. İran'dan beni aradılar ve baldızıma ulaşamadıklarını söylediler. Adres bilgisi ve konumunu attılar. Camı açıktı, telefonla aradığımızda çalıyordu ama açan yoktu. Biz de polis ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip baktılar. Sonuç belli, intihar etmiş. Ama net olarak bilmiyoruz. Evlenip ayrılmış bir hanımefendi. Emlak şirketinde çalışan, işinde gücünde olan bir insan. 38-40 yaşlarında. Dört senedir burada yaşıyor. Notta eski eşiyle alakalı bir şeyler yazmış. Ama tercüme edemediğimiz için emniyet bakıp bizi bilgilendirecek," dedi.