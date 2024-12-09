Ataşehir'de kapkaççı dehşeti. 44 ayrı kamera görüntüsü izlendi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 7 Aralık'ta Ataşehir İçerenköy Mahallesinde bir kadın şahsın çantasının kapkaç yapılarak alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahsı tespit etmek için 44 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kuyumcudan çıkan kadını uzun süre takip ettiğini, kapkaç yapmak için uygun anı kolladığını, kadın şahsın ikametine giriş yapacağı sırada olay gerçekleştirdiğini tespit etti.

Olayı gerçekleştire n N.G.(34) isimli şüpheli Fındıklı Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çanta içerisinde bulunan 2 gram 24 ayar altın ve 10 Dolarlık parayı bir kuyumcuda nakit paraya çevirdiği ardından çantayı boş bir araziye attığı belirlendi. Çanta belirlenen arazide içerisindeki telefonla birlikte ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.