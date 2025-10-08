Ataşehir’de mutfak ve banyo malzemeleri üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçiden 1’i hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan yükselen duman ve itfaiyenin müdahalesi dronla görüntülendi.

YANGIN KAYNAK SIRASINDA ÇIKTI

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan 11 işçiden 4’ü yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden 3’ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



