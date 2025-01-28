Ataşehir'de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Ataşehir'de caddede süratle ilerlediği öne sürülen otomobil, park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Emre Kılınç (22) hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede süratle ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.K., İ.B. ve Emre Kılınç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre Kılınç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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