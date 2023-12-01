Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de bir kişi aracına bindiği sırada kapüşonlu iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hafif şekilde yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iddiaya göre bir kişiye kafeden çıkıp aracına bindiği sırada isimleri öğrenilemeyen iki şahıs tarafından 3 el ateş edildi.

Ateş eden şahıslar olay yerinden koşarak hızla kaçtı. Olayda bir kişi kasığından ve bacağından yaralandı. Çevredeki esnaflar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak Yavuz Sultan Selim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kontrol altına alırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

"PUSUYA YATMIŞLAR"
Olayı gören çevredeki esnaflardan Hakan Kaya, "Beyefendiler kafeden çıkıp arabalarına geçtiler. İki kişi bunlara pusu yapmışlar. İki kişi bayan kuaförünün aşağısında bekliyorlardı, bir kişi aşağıdan geldi, kapüşonlu bir şekilde 3 tane sıktı. Olay yerine gittiğimde bir kasıktan, iki tane de ayaklarına sıktığını gördüm. Arkadaş caddeyi takip ederek arkadaki tekel bakkalın önünden koşmaya başladı. Yani tamamen planlanmış bir şeydi. Çünkü burada pusuya yatmış o kişilerin kafeden çıkmasını bekliyorlardı. Arkadaş yaralıydı. Geçmiş olsun diyorum. Bir kişiyi vurdular. Vurulduğu gibi direkt dükkandan çıktım, direkt arabaya koştum yardım edebiliriz diye. Polis, ambulans vardı zaten. Sadece bir kişi vuruldu. Saldıran sadece 1 kişiydi. Aslında beyefendinin yanında biri vardı. Ama o en son uzaklaştı, ne olduğunu çözemedim. O da bir panikledi tabii arkadaşı vurulunca. Sadece bir kişi geldi, kapıyı açtı. 3 el ateş etti. 1 el kasığa ve 2 el bacaklara sıkıp kaçtı gitti" dedi.

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