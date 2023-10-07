Ataşehir'de şüphelendiği motosikleti kovalayan polis başka bir araca çarptı: 2 yaralı

Ataşehir'de şüphelindiği bir motosikletliyi kovalayan polis, aracıyla caddede başka bir otomobile çarptı. Otomobilde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, motosikletli olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: DHA
Ataşehir'de şüphelendiği motosikleti kovalayan polis başka bir araca çarptı: 2 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahellesi Seyitnizam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli bir motosikletliyi aracıyla kovalayan polis, Seyitnizam Caddesi'nde seyir halinde olan 34 RSR 99 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası 34 RSR 99 plakalı araçta bulunan iki kişi yaralandı. İki kişiden biri itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılırken, diğeri kendi çabasıyla çıktı. Polis aracında bulunan ekip ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, çevredeki en yakın hastaneye kaldırdı. Kazaya sebep olan şüpheli motosikletli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekibi kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kazayı duyan Habib Çelikli, "Dışarıda ses duyduk. Polis aracının kaza yaptığını gördük. Motosikletli önde ilerlerken polis aracı arkasından kovalıyordu. Diğer araç cadde üzerinde ilerlerken kaza meydana geldi. Polis aracının çarpıştığı diğer araçta 2 yaralı vardı. Polis aracında bulunan memurların bir şeyi yoktu" şeklinde konuştu.

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