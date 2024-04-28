Irak’ta eşcinsel ilişkilere hapis. 15 yıla kadar ceza verebilecekler

NTV’de yer alan habere göre, Irak Parlamentosu, eşcinsel ilişkileri 10 ila 15 yıl hapis cezasıyla suç sayan bir yasa tasarısını kabul etti.

Yeni yasaya göre, trans bireyler de bir ila üç yıl arası hapis cezasına çarptırılabilecek. Bu değişiklikler, ülkede eşcinsel ve trans bireylerin sık sık saldırı ve ayrımcılığa maruz kaldığı bir dönemde gerçekleşti.



Mahkemeler artık eşcinsel ilişki yaşayan kişilere 10 ile 15 yıl arasında hapis cezası verebilecek. Ayrıca, eşcinsel ilişkiyi teşvik etmek en az 7 yıl hapis cezası, kadın gibi davranan erkekler için 1 ila 3 yıl arasında değişen bir ceza öngörüyor.



Bu tasarı, insan hakları savunucuları tarafından insan haklarına saldırı olarak nitelendirilerek eleştirildi. Bir önceki taslakta eşcinsel ilişkiler için idam cezası önerilmişti, ancak bu değiştirildi.