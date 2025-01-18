Ataşehir’de ‘yan bakma’ cinayeti

Kaynak: İHA

Ataşehir’de 2 grup arasında “yan bakma” bahanesiyle çıkan kavgada bir kişi aldığı bıçak yarası ile hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Kayışdağı Caddesi T.Ö, Ö.K, A,A ve R.T ile S.Y arasında yan baktın bahanesiyle kavga çıktı. Tartışma sonrası şahıslar olay yerinden ayrıldı. R.T ve S.Y işletmeden araç ile ayrılmalarının hemen ardından şüpheli şahıslar tarafından önleri kesildi.

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İkilinin araçtan inmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada S.Y bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.Y’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kimlik bilgileri sonradan tespit edilen T.Ö.(23) ile olaya dâhil olduğu belirlenen Ö.K.(31) ve A.A.(20) isimli şahıslar olay yerinde polis ekipleri tarafından suç unsuru bıçak ile yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar “kasten öldürme” suçundan 10.01.2025 tarihinde sevk edildikleri makamlarca tutuklanırken, Ö.K. isimli şahıs hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

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