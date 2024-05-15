Atasu Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Maçka sınırları içerisindeki Galyan Deresi üzerinde kurulan ve 2011 Nisan'ında su vermeye başlayan baraj, temelden 118 metre yüksekliği ve 36 milyon metreküp su biriktirme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Şu anda barajda 35 milyon 750 bin metreküp su bulunuyor.

Trabzon'a 17 kilometre mesafedeki baraj, son dört yıldır doluluk oranını yüzde 100 seviyesinde koruyordu. Ancak bu yıl azalan yağışlar nedeniyle oran yüzde 98’e düşmüştü. Son yağmurlarla birlikte su seviyesi tekrar yüzde 100’e çıktı. Trabzon kent merkezini besleyen tek içme suyu kaynağı olan Atasu Barajı, yağış olmasa bile kente 7 ay yetecek suyu sağlayacak kapasiteye sahip.