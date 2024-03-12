Atatürk büstüne alçak saldırı. Saldıran şahıs serbest bırakıldı

Kaynak: DHA
Atatürk büstüne alçak saldırı. Saldıran şahıs serbest bırakıldı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, Cumhur Ö. isimli şahıs, elindeki baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde, Cumhur Ö. isimli şahıs, meydanda oturan vatandaşlara, "Siz puta mı tapıyorsunuz?" diye bağırarak elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, Cumhur Ö.’nün elinden baltayı aldı ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, Cumhur Ö.’yü gözaltına alırken, Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

manisada-ataturk-bustune-baltali-saldir-25030-1.jpg"PUTA MI TAPIYORSUNUZ?"

Mahallede yaşayan Ali Şimşek, "Elinde baltayla geldi. Bize 'Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı. Elinden baltayı alarak, büste daha fazla zarar vermesini önledik" açıklamasını yaptı.

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