Atatürk dizisini kaldıran Disney Nusret belgeseli çekiyor

Disney'de Atatürk dizisi Ermeni lobisinin etkisiyle rafa kaldırılmıştı. Atatürk dizisini yayınlamayacak olan Disney'i içerik olarak Nusret Gökçe'nin belgeselini çekecek.

Atatürk dizisini kaldıran Disney Nusret belgeseli çekiyor

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus büyük tepki toplamıştı.

HalkTv.com'da yer alan bilgilere göre; Atatürk dizisini yayınlamayacak olan Disney'in Salt Bea akımını başlatan ünlü kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe’nin hayatı belgesel filme aktaracağı iddia edildi.

Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi ünlü bir Amerikalı yönetmenin çekeceği ve 38 yaşındaki Nusret Gökçe’nin hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu aktarıldı.

Platformda ayrıca ülke tarihinde önemli yeri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.

is.png

Öne Çıkanlar
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Son Haberler
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı Güncel
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı
Glüten alerjisi kimlerde görülür? Sağlık
Glüten alerjisi kimlerde görülür?
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı Spor
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı
Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor
Hangi ayda hangi sebze yenilmeli Sağlık
Hangi ayda hangi sebze yenilmeli
Yılanyastığı bitkisi romatizmaya iyi geliyor Sağlık
Yılanyastığı bitkisi romatizmaya iyi geliyor
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı Güncel
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı