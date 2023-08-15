Atatürk dizisini kaldıran Disney Nusret belgeseli çekiyor

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus büyük tepki toplamıştı.

HalkTv.com'da yer alan bilgilere göre; Atatürk dizisini yayınlamayacak olan Disney'in Salt Bea akımını başlatan ünlü kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe’nin hayatı belgesel filme aktaracağı iddia edildi.

Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi ünlü bir Amerikalı yönetmenin çekeceği ve 38 yaşındaki Nusret Gökçe’nin hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu aktarıldı.

Platformda ayrıca ülke tarihinde önemli yeri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.