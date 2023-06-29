Atatürk düşmanı imam pahalılık kendisine dokununca isyan etti

Uzman isimlerin eleştirilerine ve uyarılarına rağmen iktidarın izlemekte ısrarcı olduğu yanlış ekonomi politikaları, Türk Lirası değer kaybettikçe vatandaşın cebine ateş düşürdü

Hilafet çağrısı yapıp "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız" diyerek Atatürk devrimlerini yıkmaya adeta ant içen Ankara Melike Hatun Camisi'nin Atatürk düşmanı imamı ve hatibi Halil Konakçı, bu kez hedefine ev sahiplerini koydu.

KENDİ MAAŞININ KİRAYA YETMEDİĞİNİ GÖRÜNCE İSYAN ETTİ

İmam Halil Konakçı, kendisinin aldığı memur maaşı ile 10 bin liralık kirayı veremeyeceğini ifade ederken "10 bin liraya ev bulan hazine buldum zannediyor. Ben 12.866 lira maaş alıyorum. Ben nasıl oturayım 10 bin liralık evde?” diyerek ev sahiplerine isyan etti.

Konakçı, şunları söyledi:

“Kiralar ne hale geldi.10 bin liraya ev bulan hazine buldum zannediyor.

Bugün memur maaşı 13 bin lira. Ben alıyorum 12 bin 866 lira. 13'te değil. Ben nasıl oturayım 10 bin liralık evde?

Ev sahiplerine söylüyorum, Allah korkunuz yok mu sizin?

Adam bir zam yapıyor; 4 bin liralık evde oturuyormuş, 20 bin istiyor. 10 bin liralık ev bulan çok mutlu. Hazine buldum zannediyor. Sanki mülkünü hediye ettiler adama.

Yazıklar olsun yahu!

Bugün asgari ücret 12 bin oldu (düzeltiyor) 11 bin küsür. O kirayı danasıl yiyorsun acaba? Sana yediriyor mu Allah? Hastaneden çıkamıyorsun. Şeker hastasısın, bağırsaklar patlamış, o pörtlemiş...

Allah yedirmiyor sana. Çünkü o kiracı sana o parayı verirken 'Al bakalım.Bereketini gör' diye vermiyor. Parayı verirken o adam 'Allah razı olsun. Ev sahibim ne güzel 15 bin yaptı. Ne güzel maaşımı elimden aldı' diye vermiyor.'

Eee? Oturmasın o zaman.

Oturmasın değil mi? Ahirette görürsün; otusun mu, oturmasın mı. Allah sana nasıl hesap soracak? O kira parasının hesabını Allah sana nasıl soracak?

İnşallah devletimizin de bir gücü olur. Bir kanun çıkar. Bir an önce bunlardan hesap sorar”