Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sözde hoca bu kez de TİP'li Sera Kadıgil'i tehdit etti

Sözde hoca Halil Konakçı karma eğitim üzerinden TİP'li Sera Kadıgil'i hedef aldı. Konakçı, "Hele bir kadın var TİP'li mi tipsiz mi sabah akşam müslümanlara saldırıyor" dedi.

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sözde hoca bu kez de TİP'li Sera Kadıgil'i tehdit etti

Editör: Serkan TALAN

Karma eğitimin zorunlu olmadığını savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programında “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor ancak tam tersine özgürlükçüyüm” demişti.

Bu açıklamalara tepki gösteren TİP Milletvekili Sera Kadıgil, duruma “Laik cumhuriyetle, kadınlar üzerinden hesaplaşılmaya çalışıyorlar” demiş ve karma eğitime karşı çıkan isimlerden bir tanesi olmuştu.

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sözde hoca Halil Konakçı, Sera Kadıgil'i hedef aldı. Konakçı "Hele bir kadın var TİP'li mi tipsiz mi sabah akşam müslümanlara saldırıyor." dedi.

KONAKÇI ŞU İFADELERİ KULLANDI

Devletin bakanı vatandaşın istek ve arzusuna göre bir şey söylüyor. Bizim bütün Kemalistler ayağa kalkıyor. Olamazmış, gericilikmiş bu. Hele bir kadın var TİP'li mi tipsiz mi sabah akşam müslümanlara saldırıyor. Gerici ve yobazlar istediği için diyor bu ülkede kız okulu açılmayacak diyor. Yüzde bir milyonda bir oyu bile yok.

"KARMA OKULLAR AÇILACAK"

Kız okulunun sana ne zararı var ulan. Başka şeyler söylemek istiyorum da inşallah o günler de gelecek. O okullar açılacak, TİP'liler tipsizler, tüylüler tüysüzler ne varsanız, putperestler tapınakçılar ne yaparsanız yapın Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi başı ezilmiş kuyruğu sallanan yılan gibisiniz. Çırpınsanız da artık olmayacak. Başaramayacaksınız. Müslümanlar ve İslam bu topraklarda hem de sizin tahmininizden çok daha kısa zamanda galip gelecek.

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