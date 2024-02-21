Atatürk düşmanları okullarda! Öğrencilere onlar okutulacak

Kaynak: Cumhuriyet
Atatürk düşmanları okullarda! Öğrencilere onlar okutulacak
İstanbul Valiliği, “Ben okuyorum, İstanbul okuyor” isimli bir projeye imza attı. Proje kapsamında, okullara 605 bin kitap alınırken, kitap listesinde Atatürk düşmanı isimlerin ağırlıklı olması dikkatleri çekti.

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan “Ben okuyorum, İstanbul okuyor” projesi kapsamında, okullara 605 bin kitap satın alındı. Alınan kitapların yazarlarının, Atatürk düşmanı isimlerden oluşması kamuoyunun dikkatini çekti. Konu hakkında bir basın açıklaması gerçekleştiren Türkiye Yayıncılar Birliği, İstanbul Valisi Davut Gül’e “yanlıştan dönün” çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin aktardığına göre, söz konusu kitap listesinde, 167 bin 947 kitapla Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları’nın (TEDEV) kitapları çoğunlukta bulunuyor.maxresdefault-001.jpg

51 bin 844 kitapla Profil Kitap, 30 bin 373 kitapla Nar Çocuk, 29 bin 628 kitapla Dergâh Yayınları, 22 bin 824’er kitapla Diriliş Yayınları ve Kapı Yayınları ve 16 bin 384 kitapla Nesil Yayınları TEDEV’in takip ediyor. Kitapların, siyasal İslamcı yayınevlerinin kitapları olması dikkat çekiyor.

Okullara gönderilecek kitapların yazarlarının arasında, Atatürk düşmanlığıyla tanınan ve Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Niyazi Birinci, Ahmet Kabaklı, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Mustafa Kutlu, eski Zaman gazetesi yazarı İskender Pala, Atatürk ve Kemalizm karşıtlığıyla bilinen Osman Yüksel Serdengeçti, Rasim Özdenören, Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler bulunuyor.aa-20231225-33274667-33274659-ben-okuyorum-istanbul-okuyor-projesinin-tanitim-toreni-scaled.webpTürkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, yaptığı açıklamada, “Belirlenen kitaplar arasında, ne Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sabahattin Ali ne de Reşat Nuri, Hüseyin Rahmi, Halide Edip gibi isimler var” ifadelerini kaydetti.

Adı geçen yayınevlerinin bazılarını aradıklarında, stoklarında bu kitapların bulunmadığını, hatta ihaleden önce kitap teslimi yapılan örnekler olduğunu öğrendiklerini ileten Kocatürk, “Bu listenin oluşturulmasında, ahbap çavuş ilişkileri ile rant elde etme çabası olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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