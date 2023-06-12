Atatürk düşmanlığında bakın kimler dış güçlerle beraber.Bu videoda duyacaklarınıza çok şaşıracaksınız

Sosyal medyada yayılan bu video gündem oldu. Atatürk düşmanlığında kimlerin dış güçlerle beraber olduğu ortaya çıktı.

Atatürk düşmanlığında bakın kimler dış güçlerle beraber.Bu videoda duyacaklarınıza çok şaşıracaksınız

Editör: Ersoy Özdem

Spiker ve seslendirme sanatçısı Levent Yıldız “Bu videoda kimin hangi amaçlarla hilafeti getirmek istediğini aslında hilafetçiliğin kimlerin kontrolünde olduklarını kendi ağızlarından itiraflarıyla öğreneceksiniz” sözleriyle videoya başlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Meseleyi tam anlamak için 2004’e döneceğiz" diyen Yıldız, CIA 'nın Sivil Demokratik İslam adlı rapor hazırladığını belirterek raporda Türkiye’de yeniden hilafetin canlanması gerektiğinin söylendiğini açıklıyor.

“Raporu yıllar önce benim sunduğum Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü ekranına taşımıştık” diyen Yıldız buna cevabın Atatürk karşıtlığının ismi Kadir Mısıroğlu’ndna geldiğini belirtti.

Video da Kadir Mısıroğlu şöyle diyor:

Amerika’nın ihtiyacı petrole, benim de ihtiyacım tarihi müesseselerime dönmeye. Bu menfaati mükavelinde bana yardımcı oluyorsa ‘Allah razı olsun’ derim. Ya Amerika’nın desteğiyle gelen, Amerika’nın kuklası bir halife gelse, gelsin de kim gelirse gelsin. Hilafeti geri getirelim. Bunun ispatı nedir, bu iş için Clinton zamanında çalışan heyetten bana da teklif geldi; ‘Bu iş nasıl gerçekleşir.’ Ben durup dururken bu raporu yazmadım ya…

Yıldız, aynı tarihte ABD Başkanı Bill Clinton’ın sözlerini aktarıyor:

Siz kalıcı Barış'a ülkeye içi ve dışında huzur ve emniyete katkıda bulunuyorsunuz ve Fethullah Gülen tarafından teşvik ilham edilen hoşgörü ve dinlerarası diyalog ideallerinin yayılmasına katkıda bulunuyorsunuz. Siz bu Gülen’in teşvik ettiği ülkelerin sosyal ülkeler ötesi sosyal hareketini her gün yaşayarak bizzat yaşantınızla gerçekleştiriyorsunuz. Sizleri Amerika'ya katkılarınızdan dolayı daha güçlü Türk Amerikan ilişkilerine ve birbirimizi daha iyi anlamaya sebep olduğunuzdan dolayı hususan eşim Hillary, ve bana gösterdiğiniz dostluktan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum Sağ olun.

Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.,

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