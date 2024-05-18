Atatürk Evi ve Müzesi yarın açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Atatürk'ün 18 Şubat 1935'te misafir olduğu ilçede kaldığı ve evin sahibi Tevfik Azakoğlu'nun rızasıyla 1987'den beri Alanya Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet veren tarihi konakta, geçen sene başlatılan restorasyon çalışmaları bitti.

Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, AA muhabirine konuştu. Türkmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Alanya'ya uğradığında Tevfik Azakoğlu'nun konağında kaldığını ve dinlendiğini belirtti.

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Konağın 1987'de bağışlanmasından sonra Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelerin ardından Atatürk Evi ve Müzesi olarak ziyarete açıldığını ifade eden Türkmen, "Müzemizi, özgün durumunu koruyarak gelecek nesillere daha sağlıklı bırakmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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Türkmen , dış cephedeki boya, sıva, bağdadi kaplamalar, ahşap ve taş taşıyıcı sistemdeki sorunlara müdahale edildiğini söyledi.

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Türkmen, Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs'ta evi ziyaretçilerle buluşturacaklarını söyleyerek, Atatürk evinde oluşturdukları sinevizyon odasında ziyaretçilere "Bir hayalin inşası" videosunun gösterileceğini duyurdu.

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Müzede kitap okumak isteyenler için de küçük bir kütüphane yapıldı.



