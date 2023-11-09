Atatürk filmine özel 09:05 seansı

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı Atatürk 1881-1919 filmi 10 Kasım'da saat 09:05'te sinema salonlarında gösterilecek.

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Atatürk filmine özel 09:05 seansı

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 3 Kasım'da vizyona giren Atatürk 1881-1919 filmi için 10 Kasım’a özel 09.05’te sinema gösterimleri düzenlenecek. Film gösteriminden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı’nın ardından film izlenecek.

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Ayrıca filmde kullanılan kostümler 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde sergilenmeye başlanacak. Kostümler arasında Mustafa Kemal, Zübeyde, Makbule, Madame Corinne ve Miti karakterlerinin kullandığı çeşitli kıyafetler bulunuyor.

Filmin kostümleri, tasarımcı Gamze Kuş tarafından hazırlandı. Sivil halk kostümleri için yaklaşık 10 bin metre, yalnızca ana oyuncuların kostümleri için yaklaşık 7 bin metre kumaş kullanıldı. 3 bin kostüm için 4 atölye 30 hafta üretim yaptı, kostümlerin eskitilmesi için 7 kişilik ekip 16 hafta boyunca çalıştı.

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İKİNCİ FİLMİ 5 OCAK'TA

Hazırlığı 1,5 yıl, çekimleri yaklaşık 4,5 ay süren Atatürk 1881-1919, sinemada iki film olarak yayınlanacak. 1. Film, televizyonda 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluştu.

İkinci film 5 Ocak’ta sinemada izleyiciyle buluşacak. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.

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