Atatürk korunsun diye talimat vermişti kaderine terk edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Niğde'nin Ulukışla ilçesinin doğal güzellikleri, tarihi ve turistik değerlerini gündeme getirdi. Ayrıca, ilçenin karşılaştığı sorunlara da dikkat çeken Gürer, Ulukışla'nın hak ettiği yatırımları alması gerektiğini vurguladı.

Niğde'nin her köyü, kasabası ve ilçesinde tarihin izlerinin bulunduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle Ulukışla ilçesinin önemine vurgu yaptı. Gürer, Ulukışla'nın demir yolunun ve kara yolunun kesiştiği stratejik bir merkez olmasına rağmen gelişme konusunda geride kaldığını belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ulukışla'nın hak ettiği yatırımları alması gerektiğini savundu.

ATATÜRK KORUNSUN DEMİŞTİ

Ulukışla ilçesinde bulunan tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın amacına uygun şekilde değerlendirilemediğini ifade eden Gürer, bu kervansarayın şehircilik anlayışına uygun projelerle Ulukışla'yı çekim merkezi haline getirebileceğini önerdi. Ayrıca, Çiftehan Kaplıcaları'nın da değerlendirilemediğine dikkat çekti ve bu alanın Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kapsamlı olarak ele alınıp amacına uygun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gürer, “Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de gidip bu kaplıcanın değerlendirilmesi yönünde verdiği talimat doğrultusunda korunmasına rağmen istenen biçimde burası da gelişememiştir. Buranın da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kapsamlı olarak ele alınıp amacına uygun değerlendirilmesi sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Ulukışla'daki Bolkar Dağları'ndaki kış spor merkezi projelerinin yıllardır söz verilmesine rağmen hayata geçirilemediğini dile getiren Gürer, bölgenin var olan değerlerinin bugüne kadar yeterince sahiplenilmediğini ifade etti. Ayrıca, Ulukışla'daki arkeolojik kazı çalışmalarının yıl boyunca yayılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gürer, Ulukışla'daki gölet ihtiyaçlarına da dikkat çekerken, bölgedeki köylerin gölet sorunlarının giderilmesi gerektiğini belirtti. Ulaşım sorununa işaret eden Gürer, Ulukışla'nın ulaşım altyapısının düzenlenmesi ve çevre yolunun yapılması gerektiğini ifade etti.

Ulukışla'nın eğitimli insanların yerleşim alanı olduğunu vurgulayan Gürer, bölgenin hak ettiği değeri alması ve sorunlarının çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ulukışla'nın potansiyelini değerlendirmek, tarihini ortaya çıkarmak ve bölgeye yatırım çekmek adına yapılması gereken düzenlemeleri siyasi iktidardan beklediğini belirtti.