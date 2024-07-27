Atatürk Köşkü’ne ziyaretçi akını

Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve özel müze statüsündeki köşk, Eylül 2022'de Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan bir restorasyon projesi kapsamında tadilata alındı.

Restorasyon çalışmaları, köşkün mimari ve sanatsal özelliklerini koruyarak yaklaşık bir yıl sürdü ve Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köşk yeniden ziyarete açıldı. Yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açan köşk, Trabzon'daki tarihi mekanlar arasında en çok ilgi gören yerlerden biri haline geldi.

Köşk, haftanın yedi günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin bando ve mehter ekibi her Çarşamba günü Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren dinletiler düzenliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Köşkü'nün önemine değinerek, "Trabzon, tarihi açıdan büyük bir öneme sahip bir şehir. Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiği bir şehir. Atatürk, burada, şu an Atatürk Köşkü olarak bilinen konakta misafir oldu" dedi.

Genç, köşkün restorasyon sürecinde 355 önemli eserin korunduğunu belirterek, "Eylül 2022'de restorasyonuna başlanan köşk, Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim 2023'te yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretçi sayımız bu yıl artış gösterdi ve 6 ayda 95 bin 175 kişiye ulaştık. Atatürk'ün manevi hatırasını yaşatmak için düzenlediğimiz etkinlikler ve dinletilerle ziyaretçilerimize keyifli bir deneyim sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Genç, köşkün Trabzon'daki önemli ziyaret noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu tür mekanlar hem tarihi hem de kültürel mirasımızı temsil ediyor. Amacımız, köşkü aslına uygun şekilde koruyarak ziyaretçilere en iyi şekilde sunmak. Ziyaretçi sayısındaki artış bizim için büyük bir mutluluk kaynağı" diye ekledi.