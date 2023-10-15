Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu dört kez ihale edildi yapılamadı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesi 6 yıldır tamamlanamadı. 2017’de 158 milyon TL’ye mâl olacağı açıklanan ve dört kez ihalesi yapılan yerleşke için harcanan para 1 milyar TL’yi aştı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu dört kez ihale edildi yapılamadı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun inşaat maliyeti her yıl katlanarak artıyor.

2017’te yapılan ihale ile 158 milyon TL’ye mâl olacağı açıklanan yerleşke için dördüncü kez ihale açıldı ve yapılan harcama 1 milyar TL’yi aştı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; TOKİ, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi için ilk ihaleyi 2017’de düzenledi. İhaleyi 158 milyon TL teklif veren Artım İnşaat ile Bahaş İnşaat İş Ortaklığı’nın kazandığı açıklandı. İnşaatın Kasım 2019’a kadar tamamlanacağı belirtildi. Ankara Beytepe’de yapılan bu yerleşkeye Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın taşınacağı ve kurumların tek çatı altında olacağı açıklandı.

Ancak, şirket aradan yıllar geçse de inşaatı tamamlamadı. 2018’de yüzde 56’sı tamamlanması gereken inşaatın sadece yüzde 4’ü tamamlandı. TOKİ yarım kalan inşaatı tamamlamak için 15 Şubat 2021 tarihinde yeniden bir ihale daha düzenledi. “İkmal inşaatı" adı altında düzenlenen ihale 499 milyon TL’ye Özyazıcı İnşaat’a verildi.

Bu sefer de 14 Aralık 2022’de tamamlanacağı belirtilen inşaat yine tamamlanmadı. Özyazıcı İnşaat’a verilen yaklaşık yarım milyar TL’lik ihale iptal edildi. İptal gerekçesi ise “Mahkeme kararı üzerine sözleşmenin tasfiyesi” şeklinde açıklandı. Bunun üzerine TOKİ, 17 Mayıs 2022 tarihinde üçüncü kez ihale düzenleyeceğini duyurdu. Bu ihale de mahkeme kararıyla iptal edildi.

DÖRDÜNCÜ İHALE YAPILDI

TOKİ, aradan geçen 6 yılın ardından 13 Eylül 2023’te “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi İkinci Etap İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında dördüncü ihaleyi düzenlendi. Bu ihale kapsamında da yine Özyazıcı İnşaat ile 990 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 1 milyar TL’lik ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale yöntemi olarak yorumlanıyor.

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