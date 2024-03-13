Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı

Etkinlik, Atatürk’ün eğitim aldığı ve düşünce dünyasının şekillendiği bu tarihi mekanda gerçekleşti.
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Cüneyt Talha Özyürek ve Kuzey Makedonya’nın üst düzey yetkilileri de dahil olmak üzere birçok önemli isim törene katıldı.
Tören, Atatürk ve silah arkadaşlarını anma ve iki ülkenin milli marşlarını çalma ile başladı.
Özyürek, Atatürk’ün Manastır’da geçirdiği zamanın ve buradaki eğitiminin, onun dünya görüşünü ve kişiliğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Atatürk’ün askeri eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak büyük bir başarıya imza attığını hatırlattı.
Tümgeneral Azim Nuredin, Atatürk’ün 20. yüzyılın en etkili şahsiyetlerinden biri olduğunu ve bıraktığı mirasın, sınırları aşan bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.
Nuredin, Atatürk’ün Manastır’da geçirdiği zamanın, onun entelektüel bilincini ve kozmopolit düşünce yapısını geliştirdiğini, iki ülke arasında kalıcı bir dostluk köprüsü kurduğunu ifade etti.
Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki savunma işbirliğine de değinen Nuredin, iki ülkenin zor zamanlarda birbirlerine destek olduğunu söyledi.
Albay Recai Yılmaz, Atatürk’ün askeri ve devlet adamlığındaki başarılarına dikkat çekerek, onun Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma sürecindeki liderliğini övdü.
Etkinlik, davetlilerin Atatürk Anı Odası’nı ziyareti ve anı defterine yazdıkları ile son buldu. Bu anma töreni, Atatürk’ün mirasının ve Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihi bağların öneminin altını çizdi.