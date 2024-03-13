Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı

Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı
Düzenleme: Kaynak: AA
Kuzey Makedonya’daki Manastır Askeri İdadisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mezuniyetinin 125. yıldönümü vesilesiyle anma etkinliklerine ev sahipliği yaptı.
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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 1

Etkinlik, Atatürk’ün eğitim aldığı ve düşünce dünyasının şekillendiği bu tarihi mekanda gerçekleşti.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 2

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Cüneyt Talha Özyürek ve Kuzey Makedonya’nın üst düzey yetkilileri de dahil olmak üzere birçok önemli isim törene katıldı.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 3

Tören, Atatürk ve silah arkadaşlarını anma ve iki ülkenin milli marşlarını çalma ile başladı.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 4

Özyürek, Atatürk’ün Manastır’da geçirdiği zamanın ve buradaki eğitiminin, onun dünya görüşünü ve kişiliğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 5

Atatürk’ün askeri eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak büyük bir başarıya imza attığını hatırlattı.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 6

Tümgeneral Azim Nuredin, Atatürk’ün 20. yüzyılın en etkili şahsiyetlerinden biri olduğunu ve bıraktığı mirasın, sınırları aşan bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 7

Nuredin, Atatürk’ün Manastır’da geçirdiği zamanın, onun entelektüel bilincini ve kozmopolit düşünce yapısını geliştirdiğini, iki ülke arasında kalıcı bir dostluk köprüsü kurduğunu ifade etti.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 8

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki savunma işbirliğine de değinen Nuredin, iki ülkenin zor zamanlarda birbirlerine destek olduğunu söyledi.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 9

Albay Recai Yılmaz, Atatürk’ün askeri ve devlet adamlığındaki başarılarına dikkat çekerek, onun Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma sürecindeki liderliğini övdü.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 10

Etkinlik, davetlilerin Atatürk Anı Odası’nı ziyareti ve anı defterine yazdıkları ile son buldu. Bu anma töreni, Atatürk’ün mirasının ve Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihi bağların öneminin altını çizdi.

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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 11
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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 12
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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 13
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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 14
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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 15
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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 16
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Atatürk mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı 17
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