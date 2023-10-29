Atatürk Türkiye'sinin yetiştirdiği beyin cerrahından muhteşem eser

Çanakkale’de beyin cerrahlığı yapan Doktor Alpay Burak Doğru, cumhuriyetin 100. yılına özel gazoz kapağında hazırladığı bir eseri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Doğru’nun eseri, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Doktor Doğru kendi sosyal medya hesabından, dünyada ilk defa yapıldığını belirttiği paylaşımında: “Ve karşınızda dünyada şimdiye kadar hiç olmamış ve ilk defa olan bir sanat: MİKRO DİORAMA Gazoz kapağında, tam ve teknik ölçekli biricik Bandırma Vapuru’muz, Samsun’da Tütün İskelesi’ne henüz yanaşmış; tarihin gördüğü en büyük lideri henüz bırakmış…

Uzun cümlelere gerek yok,

Vâroluşumun, özgürlüğümün ve şükrümün tek sebebi, Ulu Önder, Anafartalar Kahramanı, Türk’ün son en büyük kurtarıcısı Halaskargazi, büyük bilim-sanat-düşün insanı, sonsuz ve tek Başkomutan ve Başöğretmen Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk için…Biricik Cumhuriyetimiz’in 100. yaş günü için…

Nice yüz, nice bin yıllara, 17. Büyük Türk Devleti Türkiyem. Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadelerini kullandı.

Teknik olarak gemi yapımcısından aldığı Bandırma Planı üzerinden çalışmayı yaptığını belirten Doktor Burak: “Gazoz kapağının içinde, Bandırma Vapurunun birebir teknik planını rehber alıp çıplak gözle, gemi sarma tekniği ile, yaklaşık toplamda 50 saatte, maun-kacak-ceviz çıta ve kontrplaklarıyla plaj kumu ve epoksi reçine kullanarak yaptım” dedi.

Doktor Doğru, daha sonra ise eseri hazırlarken kullandığı malzemeleri sıraladı:

1- Gazoz kapağı

2- Resim fırçası kılı

3- 1 mm, 3mm, 4 mm’li maun, ceviz ve kavak kontrplak ve çıtalar

4- Plaj kumu

5- Epoksi reçine ve sertleştirici

6- Kristal jel

7- 300 gr kağıt

8- Her yüzey akrilik boyası

9- Suluboya

10- Çeşitli mikro keski ve zımpara aletleri

Doğru, daha önce de kurşun kalemin ucundaki maddeden Atatürk heykeli yapmıştı.