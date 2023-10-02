Atatürkçü Düşünce Derneği: Cumhuriyet kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve Laikliktir

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Ferahlı Parkı’ndaki Atatürk büstüne yapılan saldırıyla ilgili bir kınama da Atatürkçü Düşünce Derneği’nden geldi. Bu saldırıların giderek artmasını yaratılan iklim ve yapılan saldırılara cezasızlıktan kaynaklandığından bahseden açıklamada gerçekleştirilen saldırı kınandı.

CEZASIZLIK CESARETLENDİRİYOR

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu saldırıların artmasına Atatürk ve Laik Cumhuriyet düşmanlarının cezasız kalmasından kaynaklandığı vurgulanırken bu saldırıların cezasız kalmaması gerektiğine dikkat çekildi; “Son zamanlarda giderek artan, yaratılan iklimden beslendiği, bazı siyasetçilerin ettikleri yemini yadsıyan açıklamalarından ve kimi kendini bilmez din adamı kılıklı Atatürk ve Laik Cumhuriyet düşmanlarının cezasız, hatta takipsiz kalmasından cesaretlendiği açık olan, değişmez önderimiz, kurtarıcımız ve kurucumuz Büyük Atatürk’e yönelik hakaret ve saldırıların bir örneği de bugün İzmir Konak Ferahlı Parkı’ndaki Atatürk büstünün tahrip edilmesiyle ortaya çıktı. Atatürk heykelleri ve büstlerinin birer yontu ve sanat eseri olmalarının ötesinde, Türk Ulusu’nun; Atatürk ve Kuvayı Milliye kahramanlarımız ile Ulusal Bağımsızlık Savaşımız’ın kazanılması ve 100 yıldır devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması için canlarını veren aziz şehitlerimize minnet, şükran ve saygı simgeleri olduğu unutulmamalıdır. Bu değerlere saldırmak kimsenin haddi değildir, cezasız bırakılamaz.”

"CUMHURİYET KUBBEMİZ’İN KİLİT TAŞI ATATÜRK VE LAİKLİKTİR"

Açıklamanın devamında Cumhuriyet’in kilit taşının Atatürk ve Laiklik olduğuna dikkat çekilirken ilgililerden konuyla ilgili gerekenin yapılması talep edildi; “100 yıldır gölgesinde güvenle yaşadığımız Cumhuriyet Kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve Laikliktir. Başta devleti yönetenler olmak üzere her makamdaki kamu görevlileri, tüm siyasetçiler ve yurttaşlarımız bu kilit taşına dokunulmasına asla izin vermemelidir. Bu menfur eylemi nefretle kınıyor, faillerinin bir an önce bulunarak gereğinin yapılmasını ilgililerden bekliyoruz.”