Atatürkçü Düşünce Derneği: Cumhuriyet kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve Laikliktir

İzmir’in konak ilçesinde bulunan Ferahlı Parkı’ndaki Atatürk büstüne yapılan saldırıyla ilgili bir kınama da Atatürkçü Düşünce Derneği’nden geldi.

Atatürkçü Düşünce Derneği: Cumhuriyet kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve Laikliktir

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Ferahlı Parkı’ndaki Atatürk büstüne yapılan saldırıyla ilgili bir kınama da Atatürkçü Düşünce Derneği’nden geldi. Bu saldırıların giderek artmasını yaratılan iklim ve yapılan saldırılara cezasızlıktan kaynaklandığından bahseden açıklamada gerçekleştirilen saldırı kınandı.

CEZASIZLIK CESARETLENDİRİYOR

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu saldırıların artmasına Atatürk ve Laik Cumhuriyet düşmanlarının cezasız kalmasından kaynaklandığı vurgulanırken bu saldırıların cezasız kalmaması gerektiğine dikkat çekildi; “Son zamanlarda giderek artan, yaratılan iklimden beslendiği, bazı siyasetçilerin ettikleri yemini yadsıyan açıklamalarından ve kimi kendini bilmez din adamı kılıklı Atatürk ve Laik Cumhuriyet düşmanlarının cezasız, hatta takipsiz kalmasından cesaretlendiği açık olan, değişmez önderimiz, kurtarıcımız ve kurucumuz Büyük Atatürk’e yönelik hakaret ve saldırıların bir örneği de bugün İzmir Konak Ferahlı Parkı’ndaki Atatürk büstünün tahrip edilmesiyle ortaya çıktı. Atatürk heykelleri ve büstlerinin birer yontu ve sanat eseri olmalarının ötesinde, Türk Ulusu’nun; Atatürk ve Kuvayı Milliye kahramanlarımız ile Ulusal Bağımsızlık Savaşımız’ın kazanılması ve 100 yıldır devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması için canlarını veren aziz şehitlerimize minnet, şükran ve saygı simgeleri olduğu unutulmamalıdır. Bu değerlere saldırmak kimsenin haddi değildir, cezasız bırakılamaz.”

ataturk6.jpg

"CUMHURİYET KUBBEMİZ’İN KİLİT TAŞI ATATÜRK VE LAİKLİKTİR"

Açıklamanın devamında Cumhuriyet’in kilit taşının Atatürk ve Laiklik olduğuna dikkat çekilirken ilgililerden konuyla ilgili gerekenin yapılması talep edildi; “100 yıldır gölgesinde güvenle yaşadığımız Cumhuriyet Kubbemiz’in kilit taşı Atatürk ve Laikliktir. Başta devleti yönetenler olmak üzere her makamdaki kamu görevlileri, tüm siyasetçiler ve yurttaşlarımız bu kilit taşına dokunulmasına asla izin vermemelidir. Bu menfur eylemi nefretle kınıyor, faillerinin bir an önce bulunarak gereğinin yapılmasını ilgililerden bekliyoruz.”

ata111.jpg

İlgili Haberler
İzmir'de Atatürk büstüne alçak saldırı. Atatürk Yunan'ı yendi diye mi rahatsızsınız
Atatürk büstüne zarar veren şahıslar jandarmadan kaçamadı
Atatürk büstüne zarar veren şahıslar jandarmadan kaçamadı
Atatürk büstüne alçak saldırı. İki kişi gözaltında
Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs hakkında 3 yıl hapis istemi
Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs hakkında 3 yıl hapis istemi
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Roma dönemine ait koca lahdi arabaya atıp kaçırdılar Gündem
Roma dönemine ait koca lahdi arabaya atıp kaçırdılar
Meteoroloji’den ‘herkes tedbirli olsun’ diyerek açıkladı. 5 ili çok kuvvetli yağış vuracak Gündem
Meteoroloji’den ‘herkes tedbirli olsun’ diyerek açıkladı. 5 ili çok kuvvetli yağış vuracak
Erik Ten Hag'dan flaş Altay Bayındır açıklaması Spor
Erik Ten Hag'dan flaş Altay Bayındır açıklaması
Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kıldığı anları paylaştı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmiş evinde uyuşturucu çıkmıştı Magazin
Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kıldığı anları paylaştı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmiş evinde uyuşturucu çıkmıştı
Borsa günü rekorlarla tamamladı Ekonomi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: "Sakın gaza gelip bu hatayı yapmayın" Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: "Sakın gaza gelip bu hatayı yapmayın"
Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Gündem
Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama