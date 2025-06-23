Atatürkçü teğmenlere dokunan yanıyor! Erdoğan’ın öfkesi gittikçe artıyor…

Geçtiğimiz sene 30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreni esnasında teğmenler kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atarak yemin metnini okumuştu. 5 Teğmen ile 3 komutan yasaklı metin gerekçe gösterilerek ihraç edilmişti. Teğmenlere tazminat şokunun yanı sıra ‘vebalı’ görünme muamelesi çekildi.

HARBİYELİLERİN TEĞMENLER İLE FOTOĞRAFI ‘VEBA’ MUAMELESİ ÇEKİLDİ

Gazeteci Müyesser Yıldız, teğmenlerin geçtiğimiz günlerde yaşadıklarını dünkü köşe yazısında kaleme aldı. Yıldız’ın aktardığına göre; “İstanbul’da ailesiyle yaşayan Ebru Eroğlu geçtiğimiz günlerde çarşıya çıkar. Askeri malzemeler satan bir dükkana girdiğinde Harbiyelilerle karşılaşır. Serde Harbiyeli ruhu var ya; birbirlerine sarılırlar, sonra da fotoğraf çektirirler. Ne mi olur? Öğrenciler okula döndüğünde telefonları kontrol edilir. O fotoğraflar bulunur, sildirilir ve “Bir daha böyle bir şey olmasın.” uyarısı yapılır!..” dedi.

OKUL YÖNETİMİ FOTOĞRAFI SİLDİRDİ

Bir başka olayı da aktaran Yıldız, Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu’nun 28 Mayıs’ta Ankara’daki gösterisinde yaşandığını aktardı. Gösteriye katılanların içinde teğmenler Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş olduğunu belirten Yılzdız, “Teğmenler, bir grup Kara Harp Okulu öğrencisi ve bazı hocaları ile karşılaşır. Sarılırlar ve fotoğraf çektirirler. Okula dönüşte bir şekilde olayı öğrenen okul yönetimi, öğrencilerin telefonunu kontrol edip fotoğrafları sildirir. Konsere giden hocalar da bu uyarıdan nasibini alır” şeklinde ifade etti.