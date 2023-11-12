Atatürk'e benzerlik 'ticareti'ne tepki yağıyor. Atatürk sevgisi istismar ediliyor

Milliyet'ten Gönül Koca Deniz'in haberine göre; Sosyal medya uygulaması TikTok’ta Atatürk’e benzerliğini kullanıp, binlerce insanın duygularını istismar ederek 29 Ekim’de yaptığı canlı yayında 1 milyon lira, 10 Kasım’daki yayınında ise 1 saatte 500 bin TL kazandığı iddia edilen aşçı Serdar Görel’e tepki yağıyor. Milliyet’e konuşan Görel, miktarın abartılı olduğunu belirterek, sosyal medyadan elde ettiği geliri ihtiyaç sahipleri için kullandığını iddia etti.

Atatürk’e benzerliği ile gündeme gelen ve sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla para kazanan aşçı Serdar Görel’e günlerdir sosyal medya kullanıcılarından “Atatürk’ü kullanarak duygu sömürüsü yapıyor ve gelir elde ediyor” denilerek tepki yağıyor.

BENZERLİĞİ KULLANDI

147 bin takipçisinin olduğu TikTok hesabında Atatürk’e benzerliğini kullanıp, 29 Ekim’de yaptığı canlı yayında 1 milyon lira, 10 Kasım’daki yayınında ise 1 saatte 500 bin TL kazandığı iddia edilen aşçı Serdar Görel, Milliyet’e konuştu.

Yozgatlı iki çocuk babası Serdar Görel, “16 yaşında bir akrabamın davetiyle Almanya’ya gittim. Orada aşçılığa başladım. Sonra ülkeye dönüp Bursa’ya yerleştim ve aşçılığa devam ettim. 30 yaşına kadar Atatürk’e benzerliğimle ilgili bir durumum yoktu. Bu durum 30 yaşından sonra fark edildi. Yaş ilerledikçe yüz hatlarım ortaya çıktı ve insanlar beni Atatürk’e benzetmeye başladı.

İlk olarak Bursa’da KYK kız öğrenci yurdunun yemekhanesini işlettiğim dönemde bir kız öğrenci beni Atatürk’e benzettiğini söyledi. Benimle fotoğraflar çektirip, sosyal medyada paylaştı. Böylece Bursa’da bu durum duyuldu. Sonra okullar beni 29 Ekim, 10 Kasım gibi günlerde etkinliklerine davet etti. 6 ay özel oyunculuk dersi aldım. Ankara’da ‘Çanakkale Geçilmez’ oyunu sahneleniyordu, beni de Atatürk’ü oynamam için davet ettiler ve ilk olarak para kazandım. 2-3 yıl turne yaptık, böylece biraz daha tanınmaya başladım. Sonra sinema sektörü devreye girdi” dedi.

TAKİPÇİ SAYISI 100 BİNE ULAŞTI

İlk olarak 29 Ekim’de yaptığı canlı yayınla gündeme gelen Görel, o yayının hikâyesini şöyle anlattı: “4 Ekim’de canlı yayın yaptım, 4 bin kişi beğendi. Atatürk’e benzediğimi söylediler. Hediye atmaya başladılar. 29 Ekim’e kadar 2-3 günde bir canlı yayın yaptım. Bin kişilik takipçi sayım 100 bine çıktı. 29 Ekim’de yayın açıp Cumhuriyet’i kutlamak istedim. O gün bayağı bir hediye atanlar olmuş. 1 milyon TL deniyor ama 22 bin TL girişi olmuş hesabıma. 10 Kasım’da açtığım yayında hesabıma düşen para 3 bin TL’dir” dedi.

Ata’ya benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Göral, vatandaşların Atatürk sevgisini kullanarak işi ticarete döktüğü gerekçesiyle tepkilerin odağında.