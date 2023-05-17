Atatürk'e hakaret eden Nagehan Alçı'ya kötü haber. Mahkeme kararını verdi

Nagehan Alçı kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Kırmızı Kedi Yayınevi Sahibi Haluk Hepkon’a açtığı ikinci davayı da kaybetti.

Atatürk'e hakaret eden Nagehan Alçı'ya kötü haber. Mahkeme kararını verdi

Haluk Hepkon hakkında açtığı hakaret davası reddedilen Nagehan Alçı’nın "Hepkon hakkında verilen beraat kararının bozulması” istemi de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından “Bu hususta karar verilmesine yer olmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Kararı Cumhuriyet’e konuşan Haluk Hepkon, “Atatürk’e hakaret eden, hak ettiği yanıtı alır. Sözlerimin arkasındayım. Yargı da zaten kendisine gerekli yanıtı verdi” ifadelerini kullandı.

İKİ KERE BERAAT ETMİŞ OLDU

Hepkon’un avukatı Av. M. Ruşen Gültekin ise karar sonrası şunları söyledi:

“Alçı’nın suç duyurusu üzerine hakaret suçundan hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından beraat kararı ile sonuçlandırılmış, yani kesinleştirilmişti. Buna rağmen bu karar aleyhine olağanüstü kanun yoluna başvuru yolu mümkün olmamasına rağmen Nagehan Alçı, bu karara itiraz etmişti. Elbette Yüksek Mahkeme böyle bir kanun yolunun mümkün olmadığını belirterek yapılan başvuruyu reddetti. Böylece sanki Haluk Bey iki kere beraat etmiş gibi olmuştur."

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı Habertürk’teki köşesinden 10 Kasım 2018’de tepki çeken bir Atatürk yazısı yazmış, Haluk Hepkon ise kişisel Twitter hesabı üzerinden Nagehan Alçı’nın bu yazısına ithafen, “Nagehan Alçı... Menfaat ya da nakit karşılığında her şeyi yazabilen, her türlü rezilliği yapabilen bir organizmaydı” paylaşımında bulunmuştu.

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