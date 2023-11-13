Atatürk'e hakaret edenler böyle doğuyor. Zahide Yetiş böyle anlattı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretler son dönemde giderek arttı.

Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen büyük saygı ve sevgi selinin bazı kişilerde rahatsızlık uyandırmasıyla hakaret olayları daha da arttı.

Üst üste gelen saygısızlık ve hakaret olayları sonrası Oğuzhan Atsız'ın X (Twitter) üzerinden Atatürk'e hakaret edenlere yönelik benzetmesi gündem oldu.

Oğuzhan Atsız, Zahide Yetiş’in sunduğu programda eşini altı kez aldattığı ve sekiz farklı ilişki yaşadığı iddia edilen 5 çocuk annesine ait ilişki tablosunu paylaşarak "Atatürk’e hakaret edenler böyle doğuyor" ifadelerini kullandı.

ERZURUMLU HACI DÖNERCİ ATATÜRK'E HAKARET ETTİ

Son olarak Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 gün tutuklandı kaldıktan sonra verem tedavisi gördüğü gerekçesiyle serbest bırakıldı.

CAMİDE ATATÜRK'E DUA EDİLDİ DİYE HAKARETLER SAVURDU

Gayrettepe’de bulunan Hacı Nimet Özden Camii’nde Cuma namazı sırasında imamın Atatürk’e dua etmesine tepki gösteren Ahmet Bostancı da camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk’e ve ona dua eden imama hakaret etti. Soruşturma kapsamında Ümraniye’de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İNFİALE YOL AÇAN ALDATMA HİKAYESİ

Zahide Yetiş’in Star TV'de sunduğu “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak” programında 5 çocuk annesi İlknur Hanım’ın eşi Muhammed Bey’i altı kez aldattığı, toplam on kez evden kaçtığı ve sekiz farklı erkekle ilişki yaşadığı iddiası büyük yankı uyandırdı.