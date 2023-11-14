Atatürk'e ve Türkiye'ye hakaretler savuran hadsiz Kuveyt'li tutuklandı

Kuveytli sözde yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih isimli şahıs, Atatürk’e hakaret edip, bununla alakalı soruşturma başlatıldığı için Ali Yerlikaya’ya küfür etmişti. Abdulaziz Duwaihi bugün Türkiye ve Kuveyt Büyükelçiliklerinin ortak desteğiyle tutuklandı.

Atatürk'e ve Türkiye'ye hakaretler savuran hadsiz Kuveyt'li tutuklandı

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ODA TV'nin haberine göre, Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih isimli Kuveytli bir yazar, Trabzon’da bir Türk vatandaşının iddiaya göre Arap turiste yumruk atarak bayıltması üzerine sosyal medya hesaplarından Türkiye’yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’e, vatandaşlar tarafından tepki gösterilmişti.

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ALİ YERLİKAYA'YI TEHDİT ETTİ

Gazi Mustafa kemal Atatürk’e hakaretler yardıran Kuveytli sözde yazar, bu sefer de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya küfürler yağdırıp tehdit etmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımına cevap yazan Kuveytli yazar, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yani benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri. Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, Peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar p*ç” ifadelerini kullandı.

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TUTUKLANDI

Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri, soruşturma kapsamında 21 gün hapis cezasına çarptırıldı ve Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkilere zarar vermekle suçlandı.

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