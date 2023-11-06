Atatürk’ün adını bile doğru yazamadılar

OrduYorum.com'da yer alan bilgilere göre; Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü anmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi yeni afişler hazırladı.

Meydanlara asılan afişlerde Atatürk'ün adının yanlış yazılması dikkat çekti.

Atatürk’ün adını da yanlış yazan Ordu Büyükşehir Belediyesi daha sonrasında o hatasını düzeltti.

Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında reklam billboardlarına asılan afişte Mustafa Kemal Atatürk’ün adı yanlış yazılmış ve büyük tepki çekmişti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından reklam billboardına asılan yazıda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verilmişti. Gelen tepkiler sonrası reklam billboardındaki yazım hatası düzeltildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Atatürk adının yanlış yazılmasına ilişkin ise Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden henüz bir açıklama gelmedi.