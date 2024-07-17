Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 90’ıncı yılı coşkuyla kutlandı

17 Temmuz 1934 yılında Bolu’ya ziyaret gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 90’ıncı yıldönümü Bolu’da coşkuyla kutlandı.

Bolu’nun tarihi günlerinden biri olan 17 Temmuz’da, Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 90’ıncı yıl dönümünü vesilesi ile Bolu Belediyesi tarafından Pinhani konseri ile organize edildi.

Sevilen sanatçı grubu Pinhani, Belediye binasının önünde düzenlenen konserde binlerce kişiyle buluştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan tarafından Pinhani grubuna çiçek takdim edilirken, düzenlenen konserde binlerce Bolulu, doyasıya eğlendi.