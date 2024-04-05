Atatürk'ün derdinin dinlediği vatandaşın torunu belediye başkanı seçildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde sandıktan çıkan oyların yüzde 40,95'ini alan CHP Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığını elde etti.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında, Atatürk'ün fotoğrafını göstererek o fotoğrafın hikayesini anlattı.

Özel, "Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'ın belediye başkanı oldu" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİ EN GÜZEL ŞEKİLDE İFA EDECEĞİZ"

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural da gazetecilere Özel'in, Atatürk ve dedesinin olduğu fotoğrafa ilişkin bir açıklama yaptığını söyledi.

Fotoğraftaki kişinin dedesi Mehmet Ural olduğunu anlatan Başkan Ural, şu şekilde konuştu:

“35 yıllık süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Turhal'da iktidar olmasıyla o fotoğrafın aynı anda gündeme gelmesi ayrıca keyifli. Çünkü genel başkanımızı ziyarete gittiğimde odasında da yer aldığını gördüğüm fotoğraftan bugün bahsedince taçlandırmış sağ olsun.

Kendisine çok teşekkür ederim, onore etti bizi. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in partisinde ve şehrinde en iyi hizmetleri yapabilmek için göreve geldik. Halkın teveccühüne nail olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu görevi en güzel şekilde ifa edeceğiz. Herkese teşekkür ederim.”