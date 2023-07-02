Atatürk’ün Erzurum’a gidişinin 104. yılı kutlanacak

Atatürk’ün Erzurum’a gidişinin 104.yılı yarın Aziziye’de başlayıp Havuzbaşı’nda bitecek törenlerle kutlanacak.

Atatürk’ün Erzurum’a gidişinin 104. yılı kutlanacak

İHA
Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a Gelişinin 104. Yıldönümü kutlama törenleri Aziziye İlçesi’ndeki programla başlayacak.

İSTANBULKAPI’DA SÜRECEK
Aziziye İlçesi Şehitlik Parkındaki tören Atatürk’ü temsilen sporcu ve öğrencilerin taşıyacağı Türk Bayrağı ve Atatürk Posterinin Muharip ve Malul Gaziler eşliğinde Aziziye İlçesi Şehitlik Parkındaki tören yerine getirilerek protokolün selamlanması ile başlayacak. Buradaki törenin ardından kutlama törenleri İstanbulkapı’da sürecek.

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Burada da Atatürk’ü temsilen öğrenci ve sporcuların taşıyacağı Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri Muharip ve Malul Gaziler ve davul-zurna eşliğinde Askerlik Şubesi önünden başlayarak yürüyüşle tören yerine gelerek 9’uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosunun çalacağı marşla Tören Bölüğü ve Protokolün selamlanması ile karşılanacak.

ATATÜRKEVİ ZİYARET EDİLECEK
Bayrağın İstanbulkapı’yı geçişinden sonra Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri eşliğinde törene katılan protokolle birlikte atlı birlikler davul-zurna eşliğinde yürüyüşle Gez Mahallesi- Hastaneler Caddesi’ni izleyerek Havuzbaşı’na geçilecek. Havuzbaşı’ndaki programın ardından Atatürkevi ziyaret edilecek.

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