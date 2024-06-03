Atatürk'ün öğretmeni hayatını kaybetti. 'Okuyup öğretmen ol' demişti

Atatürk'ün 1923'teki Konya ziyaretinde tanıştığı ve o anın fotoğrafında yer alan Sabiha Özar, Atatürk'ün "Okuyup öğretmen ol" önerisi üzerine öğretmenlik yaparak yaşamını sürdürdü.

108 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Özar, 108 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Özar'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Oğlu, annesinin ölümüyle derin bir üzüntü yaşadığını ifade ederek, annesinin Atatürk'ün öğretmen olma tavsiyesini daima önemsediğini ve bu doğrultuda yaşadığını dile getirdi.

42 YIL BOYUNCA ANADOLU'DA ÖĞRETMENLİK YAPTI

Sabiha Özar'ın öğretmenlik kariyeri boyunca Atatürk'ün ilke ve ideallerine bağlı kaldığı vurgulandı. Özar, Atatürk'ün Konya ziyaretinde fotoğrafının çekildiği gün öğretmen olma kararı aldığını ifade etmişti. Konya'da doğan ve Bursa Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Özar, 42 yıl boyunca Anadolu'nun çeşitli illerinde genç nesillere eğitim vermiş ve emekli olmuştu.

ATATÜRK ONA "OKUYUP ÖĞRETMEN OL" DEMİŞTİ

Ayrıca, Özar'ın Cumhuriyet'in ilanından Atatürk ile karşılaşmasına kadar olan birçok ilginç anısını paylaştığı da belirtildi. Özellikle, Atatürk'ün kendisine "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini verdiği anıları öne çıktı. Özar, Cumhuriyet'in ilanı sürecinde de tanıklık etmiş ve Atatürk'ün liderliğine olan minnettarlığını dile getirmişti.

Özar'ın cenaze programı daha sonra açıklanacak.