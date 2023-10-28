Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi

"Atatürk" serisinin çok değerli olduğunu dile getiren metal sanatçısı Sevim, şöyle devam etti:

"İnsanlar tarafından da çok seviliyor çünkü Atatürk'ü bu karakterde görmek çok kıymetli. Atatürk sadece bu açıdan bakılsa bile dünyanın en güzel giyinen ve bu kıyafetleri en kaliteli taşıyan lideri. Bu, bizi çok etkiliyor, biz de eserlerimizde bunu vurgulamaya çalıştık, Atatürk'ün her dönemdeki o çok şık, modern, ileri görüşlü kılık kıyafet tarzını yansıtmaya çalıştık. Ceketi bir başka taşıyor, bastonu bir başka tutuyor, şapkası, bir başka selamlayışı var. Pardösüsü, montu, o kabanı, yeleği, kravatı, çok klas bir duruşu var. Bizim de eserlerimize o vurguyu yansıtmak çok değer katıyor. Metale tabii bunu işlemek çok kolay olmuyor ama konu Atatürk olunca biz de bunu yapmayı çok istiyoruz, güzel ve yorucu bir uğraş oluyor."