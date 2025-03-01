Ateşkes yine ihlal edildi! Can kaybı artmaya devam ediyor

Kaynak: AA
Ateşkes yine ihlal edildi! Can kaybı artmaya devam ediyor

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırlar ve daha önce yıkılan bir binaların enkazından çıkarılan 21 kişi ile birlikte toplam can kaybı 48 bin 388'e çıktı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan bir binaların enkazından 21 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla bölgede toplam can kaybı 48 bin 388'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi. Daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazında ise 21 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 388'e, yaralı sayısının da 111 bin 803'e yükseldiği kaydedildi.

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