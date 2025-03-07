Ateşkesi ihlal eden İsrail 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde el-Mutasım Camisi yakınındaki Mansura Caddesi'nde Filistinlileri hedef aldı.

İsrail saldırısında Ala İmad Eslim ve Muhammed Subhi Eslim hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun dün Şucaiyye Mahallesinde evlerini görmek için dönen Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 446 Filistinli öldü, 111 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail anlaşmadan sonra da sık sık ateşkesi ihlal etti.