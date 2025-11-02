Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 5 gole sahne oldu.

Beşiktaş'ın El Bilal Toure ve Emirhan Topçu'nun golleriyle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Orkun Kökçü'nün oyundan atılmasının ardından dengeler değişti.

Fenerbahçe ilk yarıda İsmail Yüksek ve Marco Asensio ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken de Jhon Duran ile öne geçerek sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

GABRIEL PAULISTA: "KENDİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş stoperi Gabriel Paulista derbiyi şöyle değerlendirdi:

"Maça harika başladık. Kırmızı kartla birlikte oyunun yönü değişti. Rakibe fazla izin vermeye başladık. Futblda bunlar oluyor. Biraz daha sakin kalsaydık 3. golü atabilirdik. Yediğimiz gollerde de aslında rakibimizin çok bir şey yaparak attıkları değildi. Bireysel hatalar, takım hatalarından yedik 3 golü de. Kendimizi eleştirmeliyiz."

MARCO ASENSIO: "BU GERİ DÖNÜŞ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Fenerbahçe formasıyla ilk derbi golünü atan Marco Asensio ise "Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakibimiz puan kaybetmişti. Haftalardır iyi çalışıyoruz. Bugün güçlü bir karakter ortaya koyduk. Geri dönüş yaptık. Taraftarımızın desteğine de teşekkür ediyoruz. Bu geri dönüş bir çalışmanın ürünü. Bu zorlu deplasmanda bu galibiyet çok önemliydi." diye konuştu.

JHON DURAN: "YÜZDE YÜZÜMDEYİM"

Maçın galibiyet golünü kaydeden Jhon Duran yaptığı açıklamada, "Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması." ifadelerini kullandı.

WILFRIED NDIDI: "İHTİYAÇLARI OLAN İVMEYİ BİZ VERDİK"

Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfried Ndidi de "Maç bizim için iyi gidiyordu. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyorduk. 2-0 öne geçtik. Kırmızı karttan sonra golü yeyince, geri dönüşleri için ihtiyaçları olan ivmeyi biz verdik. Maç içinde mücadele ruhumuz vardı. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz. Kalitemiz var. Hep beraber bir bütün olmalıyız. Bu sezon iyi şeyler başarabileceğiz bir durum yaratabiliriz." sözleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.

MURAT KAYTAZ: "GELDİĞİMİZDEN BERİ BUNU KIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle maç sonu röportajına gelen Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu.

Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz.

Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah."

DOMENICO TEDESCO: "7 KİŞİ BİLE OLSA OYNAMAK ZORDUR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ikinci derbi galibiyetiyle ilgili şunları söyledi:

"2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum.

Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum.

Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi."