Athletic Bilbao'da Sancet Cadiz'e gol atmaya doymadı

İspanya La Liga'nın 20 haftasında Athletic Bilbao, sahasında karşılaştığı Cadiz'i 4-1 yendi.
Bilbao'da Sancet müthiş oynadığı maçta 3 gol birden attı. Sancet, 10, 35 ve 75. dakikalardaki gollere adını yazdırırken, ev sahibi takımın diğer golü 44. dakikada Alvarez'den geldi.
Cadiz'in tek golünü ise 25. dakikada Escalante attı.
Bu maçın ardından puanını 29'a çıkaran Bilbao ligde 7. sırada yer aldı.
Cadiz ise 19 puanla 18. sırada bulunuyor.
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