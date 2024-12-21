Athletic Bilbao, Osasuna’yı 2-1 mağlup etti

Athletic Bilbao, LaLiga EA Sports’un 18. haftasında Osasuna’yı deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Athletic Bilbao, Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki yerini sağlamlaştırırken, teknik direktör Ernesto Valverde ise kariyerindeki 200. galibiyetini elde etti. Maçta öne çıkan isim ise eski Osasuna oyuncusu Alex Berenguer oldu.

İLK YARI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Maçın ilk yarısı tartışmalı hakem kararlarıyla dikkat çekti. Osasuna’nın 1-0 öne geçtiği gol öncesinde, VAR müdahalesiyle iptal edilen bir penaltı pozisyonu ve verilen fauller, oyuncular arasında gerginliğe yol açtı. Lucas Torró’nun attığı golle ev sahibi ekip öne geçse de Athletic Bilbao hemen yanıt verdi. İñaki Williams’ın ortasında Guruzeta, güzel bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi. İlk yarıda her iki takım da tempolu bir oyun sergilese de kalecilerin başarılı müdahaleleri nedeniyle başka gol olmadı.

İKİNCİ YARIDA DENGE BOZULDU

Maçın ikinci yarısı daha kontrollü bir oyunla geçti. İki takım da hata yapmamaya çalışırken, Athletic Bilbao’nun yıldız oyuncusu İñaki Williams etkili bir performans sergiledi. 65. dakikada Williams’ın tehlikeli bir şutu, Osasuna kalecisi Herrera tarafından ustalıkla kurtarıldı. Herrera, Osasuna’nın en başarılı ismi olarak öne çıktı ve takımını ayakta tuttu.

BERENGUER’DEN GALİBİYET GOLÜ

Karşılaşmanın 75. dakikasında Alex Berenguer, ceza sahası içinde bulduğu fırsatı değerlendirerek takımına galibiyeti getiren golü attı. Berenguer, eski takımı Osasuna’ya karşı gol attığı için gol sevincini göstermedi. Ancak maç boyunca Osasuna taraftarları tarafından yuhalanması dikkat çekti. Bu galibiyet, Athletic Bilbao’nun hem moralini yükseltti hem de sezonun geri kalanı için umut verdi.

VALVERDE İÇİN TARİHİ AN

Athletic Bilbao’nun başındaki deneyimli teknik direktör Ernesto Valverde, bu galibiyetle birlikte kulüp tarihindeki 200. galibiyetine ulaştı. Valverde, Athletic Bilbao tarihindeki en başarılı teknik direktörlerden biri olarak adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

SONUÇ VE GELECEK HEDEFLERİ

Athletic Bilbao, bu galibiyetle LaLiga’daki iddiasını sürdürürken, Avrupa’daki başarısıyla da dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda ilerleyen takım, sezonun geri kalanı için umut vaat ediyor. Teknik ekip ve oyuncular, yılbaşı tatiline moralli bir şekilde girerken, taraftarlarını da mutlu etmeyi başardı.