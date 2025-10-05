Athletic Bilbao'dan Filistin'e büyük destek!

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya LaLiga ekibi Athletic Bilbao, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistin için özel bir etkinlik düzenledi. Kırmızı-beyazlılar, etkinlik haricinde de tribünlerde birçok Filistin bayrağına yer verdi.

La Liga'da 8. hafta maçında, Athletic Club Bilbao ile Mallorca takımları Bilbao'daki San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi. Athletic Club Bilbao taraftarları maç öncesi tribünlerde Filistin bayrağı açtı.

"Özgür Filistin"in resmini 250 metrelik tuvale çizdiler"Özgür Filistin"in resmini 250 metrelik tuvale çizdiler

basliksiz-1-001.gif

İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybettiİsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti

Karşılaşma öncesinde, İsrail'in soykırım yaptığı Filistinli mağdurların anıldığı bir etkinlik düzenlendi. Filistin Kadın Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı ve kurucu ortağı Honey Thaljieh de sahaya çıktı.

dey.gif

Bir ülke daha Filistin'i tanıma kararı aldı! Fakat bir şartla...Bir ülke daha Filistin'i tanıma kararı aldı! Fakat bir şartla...

Ayrıca Athletic Club Bilbao taraftarları tribünlerde Filistin bayrağı açtı.

