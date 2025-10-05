"Özgür Filistin"in resmini 250 metrelik tuvale çizdiler

Kars İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, 250 metre uzunluğunda tuval serilerek, çocuklar ve aileler resimlerle duygularını ifade etti.

Etkinlik, Kars Kalesi eteklerinde bulunan Bedesten bölgesinde düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan programa çok sayıda çocuk, genç ve aile katıldı. Yere serilen dev tuval üzerine Filistin bayrakları, barış sembolleri ve Gazze'ye destek mesajları resmedildi.

Katılımcılar etkinlik boyunca ellerine aldıkları boya kalemleriyle savaş karşıtı mesajlar yazdı, bazı çocuklar ise duygu ve düşüncelerini şiirler ve sözlerle tuvale aktardı. Çocukların ortaya koyduğu çizimler ve mesajlar gün boyunca sergilendi. Etkinlik, hem katılımcılardan hem de çevredekilerden büyük ilgi gördü.

Kars İHH Başkanı Halil İbrahim Avcı, etkinliğin amacının, Filistin halkına, özellikle de savaşın ortasında kalan çocuklara manevi destek vermek olduğunu belirterek, "Filistinli çocuklar için Kars’ta bu etkinliği düzenledik. Burada 250 metre uzunluğunda bir rulo tuval açtık. Boya malzemelerimizi hazırladık ve Kars’ta ikamet eden genç, yaşlı, çocuk demeden herkesi aileleri ile birlikte davet ettik. Amacımız, çocuklarımızın ‘Gazze’ dendiğinde ne hissettiklerini, ne düşündüklerini ortaya koymalarıydı. Bu duygularını resimle, şiirle veya sözlerle tuvale yansıttılar. Bizler burada, vicdan sahibi bireyler olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Şiyan Barış Aydın ise "Filistin'den gelmek isteyen misafirlerimizi ülkemize almalıyız, onları davet etmeliyiz. Savaşa hayır, barışa evet" ifadesini kullandı.