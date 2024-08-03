Atıcı evi operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İHA
Atıcı evi operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da kamu görevlisi kılığına girip dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı: 2’si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak Ankara, Manisa, İzmir, Konya, Hakkari ve Balıkesir’de 8 vatandaşı toplam 3 milyon 541 bin 69 TL dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık bir ay süren teknik takip ve 7 ekipten oluşan 30 polisle yürütülen operasyon sonucu, Akçakale ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan baskında 4 zanlı yakalandı. Şahıslar, suçta kullandıkları dijital materyalleri yok etmeye çalışırken gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 8 sim kart, 1 flaş bellek, 1 SD kart ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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