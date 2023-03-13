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Atık su deposundan cenin çıktı

 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde atık su arıtma tesisine bağlı su deposunun tahliye borusunda yapılan temizlik çalışmasında cenin çıktı. Yapılan incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 21:17
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Atık su deposundan cenin çıktı

Atık su deposundan cenin çıktı
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(DHA) - Darıca ilçesi Yalı Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi içerisinde yer alan atık su arıtma sistemine bağlı su deposunun tahliye borularını temizleyen işçiler cenin gördü.

Ceninin hayvan yavrusu olduğunu düşünen işçiler, önce bir ağacın altına gömmeyi düşündü.

İşçiler, gömmeden önce dikkatlice baktıkları ceninin hayvana ait olmadığını anlayınca polise haber verdi.

Adrese gelen polisin incelemesinin ardından doktor çağrıldı.

Doktor, cenin ile ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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