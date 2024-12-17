Atıl binaları sanatla süslüyorlar

Osmaniye'de yaşayan Emel Yıldız ve Semure Mahizer Oflaz, atıl binaları çizdikleri resimlerle sanat eserine dönüştürüyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Emel Yıldız ve Semure Mahizer Oflaz, ilçede bulunan atıl vaziyetteki binaların duvarlarına çizdikleri resimlerle onları birer sanat eserine dönüştürüyor. Estetik olarak kötü görünümde olan binalara ilçenin sembolik bölgelerini resmeden Yıldız ve Oflaz atıl vaziyetteki duvarları ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuyor. Başka şehirlerde bulunan sanat sokaklarına çok imrendikleri için Düziçi'nde böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Yıldız ve Oflaz bu konuda ilçe sakinlerinden ve çocuklardan büyük destek aldıklarını söylüyor.

Emel Yıldız, "Düziçi'nde sanatsal faaliyet olarak ne yapabiliriz diye arkadaşımla düşünürken işe gidip gelirken böyle bir bina gördüm kullanılmayan. Neler yapabiliriz diye düşündüm evin sahibine ulaşmaya çalıştık. Daha sonra Belediye Başkanımızla irtibata geçip onay aldık. Düziçi'mizin sembolü olan Dumanlı Yaylası ve Sabun Şelalesini akrilik boyayla resmettik. Çok illerde gidip gördüğümüz gibi bizim ilçemizde neden olmasın neden sanat sokaklara taşmasın dedik. Renklere biraz açız dedik. Biz burada çalışırken mahalleden çok güzel tepkiler aldık. Hanımlar, gençler ve çocuklar gelip boyamak istediler, fırça tuttular, mutlu oldular. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti" diye konuştu

Genellikle resimlerinde ilçenin sembol olmuş güzelliklerini resmettiklerini söyleyen Semure Mahizer Oflaz ise, "Emel hocamızın da bahsettiği gibi Düziçi'ni güzelleştirmek adına atıl vaziyette bulunan binalarımıza sanatsal faaliyetlerde bulunduk. Düziçi'mizi birçok illerde olduğu gibi bu şekilde güzelleştirmeyi planlıyoruz. Daha çok Düziçi'mizi yansıtan eserler, Düldül Dağımız, yaylalarımız ve Sabun Çayımız gibi güzelliklerimizi yansıtmaya özen gösteriyoruz" dedi.

İlçedeki atıl binaları görsel olarak güzelleştirmek istediklerini söyleyen Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, "Mahalle iyileştirmesi adı altında tüm mahallelerimize bu tür görseller yaparak vatandaşlarımızın ilgisini çekmek ve atıl görünen bu binaları bu hale getirmek istiyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Nerede atıl bir bina kalmışsa Düziçi'mizin sembol yerlerini resmettireceğiz" ifadelerini kullandı.